La dernière enquête sur les déplacements des Français révèle de fortes disparités sociales

Publié le 10/01/2022 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, France

Le ministère de la Transition écologique livre sa nouvelle enquête décennale sur la mobilité des Français avec des chiffres détaillés permettant d’analyser les habitudes de déplacement en fonction du lieu d’habitation, des revenus, du genre, etc. Mais les compteurs ont été arrêtés fin 2019, deux mois avant le déclenchement de la pandémie qui a bouleversé les comportements.

Cela faisait dix ans qu’on l’attendait, mais elle est arrivée avec un Covid de retard… La vaste « Enquête mobilité des personnes », qui scrute, mesure et compare comment les Français se déplacent – au quotidien ou pour leurs loisirs – a été publiée par le ministère de la Transition écologique quelques jours avant Noël. Un travail de fourmi réalisé par le Service de la donnée et des études statistiques (SDES) avec l’Insee, et qui s’inscrit dans la série des grandes enquêtes nationales réalisées toutes les décennies (les dernières éditions dataient de 2008, 1994 et 1982).

L’enquête couvre la période 2008-2019. Elle s’est donc arrêté peu de temps avant le début de la crise sanitaire qui a changé la donne : l’usage de la voiture est reparti à la hausse, la marche et le vélo ont ...