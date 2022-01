Transition écologique

RE 2020, la réglementation qui secoue la construction

Publié le 10/01/2022 • Par Olivier Descamps • dans : actus experts technique, Dossiers d'actualité, France

D.R.

La réglementation environne­mentale 2020 (RE 2020) s’applique aux constructions résidentielles depuis le 1er janvier 2022. Les établissements scolaires et bureaux suivront au 1er juillet, tandis que les autres bâtiments tertiaires ne seront pas concernés avant 2023. Si elle affiche ses objectifs environnementaux, elle redéfinit surtout de A à Z la manière de concevoir un bâtiment. Avec des matériaux plus sains et pérennes. Ainsi que des impacts sur le confort des usagers. Premier article de notre série consacrée à la RE2020.

