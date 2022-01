Qualité de l’air dans les écoles : l’Etat contraint de relancer ses aides

Coronavirus

Le gouvernement a prolongé jusqu’en avril 2022 son soutien financier aux collectivités pour l’achat de capteurs de CO2. Peu sollicité, son dispositif avait été, il est vrai, lancé dans une grande discrétion. Le ministère de l’Education nationale assure à La Gazette déjà voir les demandes « affluer ».

« Je ne comprends pas qu’on avance aussi lentement sur une mesure aussi simple et utile », s’agace le député du Maine-et-Loire Matthieu Orphelin. Deux mois et demi après avoir lancé un fonds de soutien de vingt millions d’euros aux collectivités territoriales pour l’achat de capteurs de CO 2 dans leurs établissements scolaires, l’Etat, confronté à une demande dérisoire, a dû le prolonger jusqu’au 30 avril 2022. A fin décembre, les dossiers déposés représentaient seulement un million, avance le parlementaire.

L’Etat se range aux capteurs de CO2…avec modération

Pression sur les recteurs

Sans donner de chiffre, le ministère de l’Education nationale reconnaît que le démarrage est extrêmement lent. Il justifie d’ailleurs ainsi la prorogation de l’offre. Dans une circulaire du 22 ...