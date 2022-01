Accueil

Actualité

Actualité France

France Négociations et accords collectifs : l’éclairage du CNFPT

DIALOGUE SOCIAL

Négociations et accords collectifs : l’éclairage du CNFPT

Publié le 11/01/2022 • Par Emeline Le Naour • dans : France, Toute l'actu RH

Rawpixel.com / AdobeStock

Alors que la crise sanitaire s'éternise et que les élections professionnelles se tiendront à la fin de l'année, le CNFPT a consacré un webinaire au dialogue social et plus particulièrement aux règles juridiques qui encadrent les négociations collectives prévues par la réforme de la fonction publique.