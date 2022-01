La « grande Sécu », une option pour refonder le système de protection sociale

Protection sociale

Publié le 07/01/2022 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Ballon d’essai avant la présidentielle ? La réforme de la Sécurité sociale vers une « grande sécu », dévoilée par la presse mi-novembre, a généré un tollé de protestations notamment de la part des complémentaires santé. De quoi enterrer le débat ?

Le système de protection sociale français repose sur un modèle hybride conjuguant solidarité nationale, avec la Sécurité sociale obligatoire et un régime de complémentaires hérité du système mutualiste d’avant-guerre. Un système que certains jugent complexe, et surtout inégalitaire. La crise sanitaire a pu en révéler les écueils, avec des restes à charge élevés pour les personnes sans complémentaire santé passées en réanimation. Par ailleurs, le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie a calculé que l’accès à ces complémentaires est plus difficile pour les retraités, de l’ordre de 7 % des revenus.

Un système à rénover

À l’occasion du 76e anniversaire de la Sécurité sociale, en octobre dernier, Olivier Véran évoquait une réforme du système, autour d’une articulation « efficient ...