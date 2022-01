Présidentielle : quel plan B au parrainage des maires ?

Elections

Publié le 10/01/2022 • Par Mathilde Elie • dans : France

A chaque élection présidentielle la question des 500 parrainages d’élus agite les candidats. Alternative citoyenne, double parrainage, parrainage anonyme… Tour d’horizon des différentes possibilités évoquées ces dernières années.

C’est l’ultime étape avant de pouvoir se lancer officiellement dans la course à l’Elysée : l’obtention du parrainage de 500 élus. Cette année, les parrainages pourront être effectués du 30 janvier au 4 mars. La règle, établie en 1962, a pour objectif de filtrer le nombre de candidatures et d’éliminer les plus fantaisistes. Mais à chaque élection, elle est contestée par plusieurs candidats. Ils estiment qu’elle remet en cause la participation de certains, pourtant populaires, et dénoncent la publication des noms des parrains, qui peut freiner les élus.

Interpellé directement sur le sujet par Eric Zemmour, le président de l’AMF, David Lisnard a rappelé que si « la définition de la règle de parrainage est du seul ressort législatif », il n’est pas contre l’ouverture du débat. Et de se positionner en faveur d’un parrainage citoyen.

Parrainage citoyen

Une alternative déjà mise sur la table en 2012 par la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par Lionel Jospin. Dans son rapport intitulé « Pour un renouveau démocratique », l’ancien Premier ministre estimait que « l’éventuelle impossibilité pour une personnalité représentant un courant politique significatif de se présenter » nuit à « la sérénité du débat électoral », et que ce dispositif est une « source d’inégalité entre les candidats ». Avec le parrainage citoyen, cette question de la légitimité serait résolue puisque « l’impossibilité de se présenter résulterait d’un soutien insuffisant des citoyens ».

Le seuil serait fixé à 150 000 signatures émanant d’un minimum de 50 départements, sans qu’un département ou une collectivité ne puisse fournir plus de 5% des parrainages, soit 7 500 signatures citoyennes au maximum par département ou collectivité. Concernant les modalités pratiques de recueil et de contrôle des signatures, la commission proposait qu’un formulaire soit envoyé à l’ensemble des Français inscrits sur les listes électorales. Il serait aussi disponible en mairie, téléchargeable sur internet et mis en ligne sur un site officiel dédié.

Une idée reprise par la suite par La France insoumise dans une proposition de loi organique déposée en octobre 2020, puis rejetée. L’idée était d’instaurer un système de parrainage citoyen en plus du système existant de parrainage par les élus. Elle figure aujourd’hui dans le programme de Jean-Luc Mélenchon.

Collège d’élus et parrainages anonymes

Autre piste envisagée : l’abandon du système des 500 parrainages au profit d’un collège d’environ 100 000 élus qui désigneraient à bulletin secret le candidat qu’ils souhaitent voir concourir. Le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions, présidé par Edouard Balladur, souhaitait en 2007, via ce système, mettre fin aux « campagnes de démarchage » qui « ternissent l’image de la démocratie ».

Une autre option possible pour limiter les pressions exercées sur les élus locaux est d’anonymiser les parrainages. Cette demande de plusieurs candidats, notamment Marine Le Pen en 2012, a reçu une fin de non-recevoir de la part du Conseil constitutionnel arguant le fait qu’en « instaurant une publicité des choix de présentation à l’élection présidentielle, le législateur a entendu favoriser la transparence de la procédure de présentation des candidats à l’élection présidentielle ».

Plutôt que l’anonymat, les maires pourraient enfin avoir la possibilité d’accorder deux parrainages : l’un de soutien, l’autre « républicain ». Ils resteraient publics. Comme les précédentes, cette proposition de Jacques Pélissard en 2012, alors président de l’AMF, n’a pour le moment jamais abouti.