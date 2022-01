Pour cette première revue de presse de l'année, retrouvez l'essentiel de l'actualité des derniers jours sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Inspecteurs arides – Le ministère de la Transition écologique a présenté la feuille de route de l’inspection des ICPE. Actu Environnement explique ainsi que les effectifs vont être augmentés de 20 inspecteurs cette année ce qui devrait permettre, aux yeux du ministère, d’augmenter de 50% leur présence sur le terrain d’ici 2023. Autre nouveauté : la mise en place d’un système d’information qui doit assurer un meilleur suivi des procédures liées aux installations classées et de leurs inspections. Parmi les priorités de cette feuille de route : le contrôle des terres excavées et leur traçabilité et l’interdiction (inscrite dans la loi Agec) de l’incinération et du stockage des déchets valorisables.

Des bruits qui courent – Officialisée par un décret paru cette semaine, une expérimentation de radars sonores va être mise en place dans sept collectivités à travers la France. Comme l’explique le site Actu.fr, ces dispositifs constitués de micros, d’une caméra et de lecteurs de plaques d’immatriculation vont mesurer le niveau sonore des véhicules en circulation qui préviendront ensuite les usagers de la verbalisation potentielle. La limitation sonore à ne pas dépasser ne sera cependant fixée que dans deux ans, après la phase d’expérimentation. Ces radars ne seront installés que sur des routes limitées à 50 km/h. Mais la généralisation de ces dispositifs ne pourra se faire qu’à travers une loi [lire aussi notre article].

Le bonheur est dans le prêt – Un milliard d’euros. C’est le montant apporté par la Banque européenne d’investissement à la Banque des territoires pour les projets de rénovation énergétique des bailleurs. Batiactu précise que cette nouvelle ligne de financement va bénéficier à 70 000 logements sociaux qui pourront profiter de prêts à taux fixes afin de se lancer dans des travaux de rénovation thermique. Ce prêt prolonge les précédentes enveloppes signées entre 2015 et 2020 qui totalisaient déjà 2 milliards d’euros. Objectif : réduire d’au moins 40% la consommation d’énergie primaire des bâtiments.

Sortir des rails – Que deviennent les anciens rails et les déchets récupérés autour des voies ferrées ? Un reportage de France TV a suivi les équipes de la SNCF sur la ligne Bordeaux-Hendaye. On y découvre que, à l’occasion de la rénovation de cette ligne, les rails remplacés vont, pour partie, être réutilisés sur des lignes à faible trafic et, pour le reste, recyclés par des ferrailleurs locaux. SNCF Réseau annonce que, chaque année, 2,6 millions de tonnes sont retirées du réseau. Objectif : atteindre 100% de recyclage en 2025, contre 40% en 2020.

Chaud devant – Un article de Capital se fait l’écho d’une annonce du Journal officiel qui fixe l’interdiction d’installer des appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire dépassant les 300 gCO2eq par KWh. Ces nouvelles normes environnementales, qui entreront en vigueur en juillet, excluent de fait les nouvelles installations au fioul et à charbon dans le résidentiel et les bâtiments tertiaires.

Télétravail – L’obligation des trois ou quatre jours de télétravail a déjà des effets… sur les transports en commun. France Info, qui cite Ile-de-France Mobilités, annonce en effet que la fréquentation a « lourdement chuté », avec seulement 60% de voyageurs habituels en début de semaine. Ce qui correspond à près de 2 millions de déplacements en moins. De même, les embouteillages ont été divisés par quatre sur les routes franciliennes.

Berry- Les pêcheurs du canal du Berry sonnent l’alerte sur le niveau d’eau anormalement bas. La Nouvelle république, qui les relaie, explique en effet que ce canal souffre non seulement de la sécheresse mais aussi de ne plus être alimenté que par une seule prise d’eau dans le Cher. Des études vont être lancées pour fixer un minimum légal d’eau qui alimentera le canal.

Et aussi…

Le projet de méga parc solaire en Gironde continue d’alimenter les débats [Sud-Ouest] ;

Le ministère de la Transition écologique rappelle que la loi Agec prévoit, dès cette année, de limiter l’impact des lingettes désinfectantes ;

L’observatoire en ligne Klover a dressé le bilan 2021 de 24 métropoles mondiales en matière de changement climatique.