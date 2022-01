Ces communes nouvelles qui se rebiffent contre leur nouveau nom

décentralisation

Publié le 07/01/2022 • Par Caroline Vinet • dans : France

Deux des onze villes à avoir obtenu cette année un changement de nom sont des communes nouvelles. Une première depuis 2017 et la conséquence d’un processus de fusion des communes hâtif ou mal compris.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Une page se tourne définitivement pour les habitants de Thaon-les-Vosges (Vosges) et Thury-Harcourt-le-Hom (Calvados). Par décret ministériel publié au Journal Officiel le 31 décembre 2021, les deux villes ont vu leur changement de nom validé, signant la fin d’un combat de plusieurs années. Parmi les onze lauréats du cru 2021, elles ont ceci de particulier d’avoir déjà changé de nom… en 2016, année de la création de ces communes nouvelles.

Ainsi, Thaon-les-Vosges supplante Capavenir-Vosges, commune nouvelle elle-même née de la fusion de Thaon-les-Vosges, Girmont et Oncourt. Et Thury-Harcourt-le-Hom remplace Le Hom, nom issu de la fusion de Thury-Harcourt, Caumont-sur-Orne, Curcy-sur-Orne, Saint-Martin-de-Sallen et Hamars.

A l’origine de cette modification, le mécontentement des habitants ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne