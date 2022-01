Le bloc communal est fortement dépendant des départements et des régions

Finances locales

Publié le 06/01/2022 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Près de 37 milliards d’euros passent d’une collectivité ou d’un budget à l’autre. Une étude de l’observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) met l’accent sur ces coopération ou interactions -réelles et indispensables- au sein du monde local.

36,9 milliards d’euros exactement ! Autant dire que les collectivités ne restent pas assises sur leur cassette d’or, puisque cette somme est tout bonnement le montant le montant des flux financiers entre des budgets publics locaux qui ne sont pas si que cela indépendants les uns des autres. Le plus souvent, ces flux s’opèrent entre collectivités, dans le cadre de reversements de fiscalité (attribution de compensation surtout et en forte augmentation, dotation de solidarité communautaire), de mécanismes de péréquation (24,7 Mds€) ou encore de, remboursements de frais et subventions (8 Mds€) dont 5,6 Md€ entre régions, départements et bloc communal et 2,4 Md€ entre communes et groupements. Mais ils peuvent aussi être réalisés au sein d’une même structure, entre budget principal et budgets ...