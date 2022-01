Climat-Environnement

« Il faut aussi intégrer les risques liés aux transitions »

Publié le 06/01/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Flick cc by jacinta lluch valero

Changement climatique, effondrement de la biodiversité, épuisement des ressources : les risques qui nous font face sont considérables et il est primordial pour les collectivités de s’y préparer. C’est dans cette logique que The Shift Project, think tank spécialisé dans la décarbonation de l'économie, s’est intéressé à la capacité des territoires à y faire face. Il a récemment livré un rapport pour aider les collectivités dans leur démarche, comme nous l'explique Laurent Delcayrou, chef de projet à The shift project.