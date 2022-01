Les contrats de ville prorogés jusqu’en 2023

Politique de la ville

Publié le 06/01/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Les contrats de ville resteront en l’état jusqu’en 2023 : souhaitée par le gouvernement, cette prolongation vient d’être actée dans le Projet de loi de finances pour 2022. Elle doit laisser le temps d’actualiser les contours de ces documents-cadres de la politique de la ville à l’échelle locale. Un sujet pas si technique que cela en période de campagne présidentielle…

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

C’était son souhait : Nadia Hai, ministre de la Ville, a annoncé le 6 janvier que le Parlement a acté la prorogation d’un an des contrats de ville. Trois amendements identiques avaient été déposés en ce sens, dans le cadre de la « navette » parlementaire sur le Projet de loi de finances (PLF) 2022 : l’un par le gouvernement, un autre par LReM et un autre par le Modem. Ils ont été discutés ensemble, et adoptés le 10 décembre.

Commencés en 2014, les contrats de ville actuels s’achèveront donc en 2023, et non en 2022 comme cela avait été prévu lors d’une première prorogation, de deux ans, décidée en 2018 afin d’intégrer la « Feuille de route pour les quartiers » d’Emmanuel Macron.

Auditions pour une nouvelle génération de contrats

Cette nouvelle prolongation avait été annoncée par Nadia Hai ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne