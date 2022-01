2022, une année charnière pour la construction

Logement

Publié le 06/01/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : actus experts technique, France

Mise en oeuvre du zéro artificialisation nette, contrats de relance du logement, permis de construire en ligne... Les chantiers sont nombreux pour les services "urbanisme" et "logement" des collectivités en ce début d'année.

2021 aura été l’année des remises en question pour les secteurs de la construction et de l’aménagement : après la crise sanitaire et les élections municipales, tous attendaient une reprise des délivrances de permis de construire et des chantiers. Celle-ci s’est faite attendre, dans un contexte d’injonction au zéro artificialisation nette (ZAN), actée par la loi « climat et résilience ». 2022 sera donc une année test, avec, pour commencer, l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation RE 2020.

ZAN : des décrets cruciaux

Les décrets fixant les conditions de mise en oeuvre du ZAN sont attendus pour fin janvier – début février. Un premier texte définira ce qu’est un sol artificialisé, enjeu d’importance qui conditionnera la validité des ...