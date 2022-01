La « route aux grenouilles », fermée définitivement à la circulation

Une portion de route départementale des Côtes-d’Armor est définitivement fermée à la circulation, depuis le 13 décembre, pour laisser passer les amphibiens. Cette mesure de protection forte de la biodiversité est inédite.

La décision de fermer 800 m de la route départementale RD28, située à Lamballe-Armor (Côtes-d’Armor), n’a pas été prise à la légère. C’est l’aboutissement d’une réflexion de plusieurs années. Le site situé dans les landes de la Poterie est reconnu pour sa biodiversité. Classé Natura 2000 et espace naturel sensible par le département, il bénéficie également d’un arrêté de biotope. Le recensement effectué pour l’atlas de la biodiversité intercommunale dénombre environ 800 espèces animales et végétales et confirme l’importance de cette lande de ...