L’impact du Covid dans la fonction publique territoriale

Publié le 06/01/2022 • Par Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Quelques jours avant la réunion sur la continuité des services publics de la ministre de la Fonction publique avec les principaux opérateurs et administrations têtes de réseau de service public, l'Observatoire syndical de la fonction publique territoriale, organisme émanant de la CGT du Grand Reims, a publié un document décortiquant les impacts de la crise sanitaire sur les agents et leurs conditions de travail. Il pointe aussi la dégradation du dialogue social dans les collectivités.

Dans une publication (1) rendue publique le 3 janvier, l’Observatoire syndical de la fonction publique territoriale (OSFPT), émanant de l’Ufict (ingénieurs et cadres) CGT du Grand Reims et lancé en juin 2021, revient sur les conséquences de la crise sanitaire sur les agents territoriaux et les modes d’organisation du travail dans la FPT.

Le document insiste sur le bouleversement du cadre juridique relativement protecteur des agents ainsi que le statut de la territoriale durant cette crise sanitaire, bien que « ces mutations étaient présentes antérieurement à la crise sanitaire, avec un effet accélérateur et amplificateur de celle-ci », soulignent les auteurs de l’étude (2).

Selon l’étude, le maintien du travail en présentiel à partir de mars ...

