Des toits de plus en plus verts

Le développement des toitures végétalisées en France s’est accéléré dans les années 2000. La tendance se poursuit, poussée notamment par le renforcement du cadre législatif et les enjeux écologiques actuels. Le point sur leurs bénéfices.

Bâtiment et travaux publics

Les toitures végétalisées existent depuis une trentaine d’années. En France, elles se sont surtout développées à partir des années 2000 avec l’émergence des politiques de nature en ville. De moins de 100 000 m2 de toitures végétalisées posées par an en 2002, plus d’un million sont dénombrées en 2011, d’après le programme de recherche VegDUD auquel a participé Plante & Cité. Aujourd’hui, l’Association des toitures et façades végétales (Adivet) compte 1,5 million de mètres carrés réalisés en moyenne annuellement en toitures végétalisées ...