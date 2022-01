Les services techniques à la rescousse des budgets participatifs

Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 15 au 21 janvier sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports... ...

Les conclusions du Varenne de l’eau agricole et du changement climatique sont attendues d’ici à la fin du mois de janvier. Les usagers non agricoles de l’eau dont la FNCCR, redoutent que les irrigants aient réussi à imposer le recours au stockage de l’eau ...

Notre sélection de textes officiels, jurisprudence et réponses ministérielles intéressant les cadres de la filière technique, publiés par le Club Techni.Cités et sur Lagazette.fr entre le 14 et le 20 janvier 2022. ...