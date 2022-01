« Un gouvernement néandertalien sur la différenciation territoriale »

Décentralisation

Publié le 05/01/2022 • Par Olivier Schneid • dans : France

Au lendemain de l’adoption, mardi 4 janvier 2021, par les députés du projet de loi "3DS", la sénatrice UDI d’Ille-et-Vilaine Françoise Gatel, co-rapporteure du texte à la Haute Assemblée, envisage une commission mixte paritaire difficile le 27 janvier. Elle déplore une différence persistante de « philosophie » entre les deux chambres sur ce que doit être la relation entre l’Etat et les collectivités.

Quel jugement portez-vous sur le projet de loi « 3DS » (Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification) dans sa version adoptée mardi, à une très large majorité, par les députés ?

Je constate des écarts importants entre le texte que nous avons adopté au Sénat le 21 juillet 2021 et celui voté par l’Assemblée le 4 janvier 2022. On est bien au-delà de la distance sanitaire, si je puis dire. On peut même se demander si le gouvernement et les députés ne sont pas, et ce, volontairement, allés très loin dans l’autre sens pour négocier ensuite. On va demander à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, quels sont les points sur lesquels son gouvernement et la majorité à l’Assemblée acceptent d’avancer.

Concrètement ?

En matière de différenciation, nous réclamions de la souplesse dans le fonctionnement des intercommunalités, maintenant qu’elles ont pris place dans le paysage, là où les choses sont aujourd’hui figées. Nous sommes donc en phase avec les assouplissements, résultant d’amendements gouvernementaux, accordés à la métropole Aix-Marseille-Provence, car ils redonnent des compétences de proximité aux communes qui en sont membres, par exemple, en matière de tourisme. Pourtant, l’Assemblée a effacé ce qui venait du Sénat et relevait du même constat. Je suis dans une grande perplexité face à cette incohérence. En matière de déconcentration, nous souhaitions un renforcement du rôle du préfet de département, afin d’y réancrer l’Etat. C’est d’autant plus nécessaire avec de très grandes régions, comme la Nouvelle-Aquitaine ou le Grand Est : laisser un préfet de région décider de ce qui se passe dans un territoire très éloigné, ça ne marche pas. Or, on ne retrouve pas dans le texte adopté par l’Assemblée ce qui était pour nous une évidence, d’ailleurs partagée par les associations des maires (AMF) et des départements de France (ADF). On a aussi dans la version de l’Assemblée 107 points, issus de ministères différents, plus ou moins importants, certes, portant sur des sujets qui n’ont pas été vus par le Sénat. On aurait aimé pouvoir en discuter avant. C’est la conséquence de la procédure accélérée qu’a choisie l’exécutif.

Tout est-il négatif dans le texte sorti de l’Assemblée ?

Non, il y a des avancées. Par exemple, les gestionnaires de collèges et de lycées ne sont pas, comme nous l’espérions, transférés aux départements et aux régions, selon un principe simple : on donne les moyens d’agir à ceux à qui on fixe des obligations, ici, en matière d’alimentation. Toutefois, les députés ont octroyé une autorité fonctionnelle aux présidents de ces deux niveaux de collectivité, et cela va dans le bon sens. En revanche, rien n’a bougé sur la médecine scolaire. Le gouvernement aurait au moins pu proposer une expérimentation en la transférant à des départements candidats. Je comprends que le ministère de la Santé ait des lignes rouges, mais on en a aussi.

Quelles sont-elles ?

Elles concernent principalement la différenciation. Qu’une collectivité puisse déléguer une compétence à une autre collectivité si les deux considèrent que c’est utile et nécessaire. Cela peut valoir pour une intercommunalité avec ses communes membres, notamment en matière de voirie. Ou pour une région avec ses départements, dans le domaine économique. L’une passe une convention avec les autres, c’est tout simplement de l’intelligence territoriale. Ce n’est pas nous qui avons inventé ce mot de différenciation. On regrette que le gouvernement et l’Assemblée restent néandertaliens sur ce sujet.

Les divergences entre Sénat d’un côté, Assemblée et gouvernement de l’autre, augurent-elles d’un échec de la commission mixte paritaire (CMP) du 27 janvier ?

Le Sénat n’est pas dans une posture, ses membres ne font pas des caprices. Ils ont élaboré un texte, travaillé avec les trois principales associations de collectivités, AMF, ADF et Régions de France, dont le seul but est l’efficacité de l’action publique jusqu’au dernier kilomètre, selon un principe de subsidiarité, c’est-à-dire que le plus performant doit pouvoir agir. Une question de fond est posée : l’Etat fait-il confiance aux élus locaux et est-il alors disposé à leur donner la capacité de s’organiser et de prendre des initiatives, dans un cadre bien sûr fixé par la loi ? C’est oui ou non, et si c’est oui, d’accord. Si c’est non, ça veut dire que la confiance n’est pas là. Or, on a aujourd’hui un texte qui dit, depuis Paris : ‘‘Ça, c’est interdit ; ça, ce doit être comme ça.’’ Si le gouvernement ne partage pas notre vision, notre philosophie même, de la relation entre l’Etat et les collectivités, ça va être compliqué. Prenons toutes les dispositions de ce texte et jaugeons-les à l’aune de cette conviction qui est la nôtre de la nécessité d’une relation positive et de confiance. Un accord ne se construira pas le jour de la CMP, à la bougie, sur un coin de table, mais dans une préparation sérieuse à engager dès maintenant entre les différentes parties.