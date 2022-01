David Valence : « Une question d’aménagement du territoire »

Les régions reprennent peu à peu la main sur les petites lignes qui maillent leur territoire. C'est le cas de la région Grand Est, via la création d'une société publique locale. Entretien avec David Valence, vice-président aux transports, déplacements et infrastructures.

Ouverture à la concurrence, reprise de gestion de petites lignes… Pourquoi la région Grand Est s’engage dans la réanimation de petites lignes ferroviaires ?

Notre approche consiste à fixer des priorités en matière routière et ferroviaire. Cela concerne les liaisons ferrées transfrontalières et l’armature urbaine de la région. Or, les petites lignes assurent ces liaisons transfrontalières et entre villes moyennes et métropoles. La ligne Épinal-Nancy accueille ainsi, par exemple, 6 000 voyageurs par jour. Pendant trente ans, les infrastructures ont été mal entretenues parce que la priorité a été donnée aux lignes à grande vitesse. Les petites lignes ne sont pas un sujet ponctuel, c’est une question ...