Les régions veulent nous faire préférer le train

Ouverture à la concurrence, reprise de gestion de certaines lignes… Fortes de nouvelles réglementations, les régions reprennent peu à peu la main sur les petites lignes qui maillent leur territoire. Au-delà des coûts, il faut une approche fine des enjeux.

L’actualité récente a replacé le ferroviaire au cœur des débats. Avec l’arrivée de Railcoop et de l’Italien Trenitalia (pour les lignes à grande vitesse), la France découvre de nouveaux opérateurs. Désormais, la SNCF n’est plus seule sur le marché et l’ouverture à la concurrence concerne aussi les petites lignes TER, dites lignes de desserte fine du territoire. Là aussi, l’actualité a été chargée puisque la région Sud a confié à Transdev l’exploitation de celle reliant Marseille à Nice. Une première en France. Et un enjeu pour les régions puisqu’il s’agit de réanimer un ...