Loi Climat et résilience : les nouvelles règles en matière d’urbanisme

Un des axes majeurs de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience », est la réforme des règles d’urbanisme et d’aménagement des territoires dans le titre V intitulé « Se loger » (art. 148 à 251). La consécration du principe de lutte contre l’artificialisation des sols constitue à cet égard une mesure phare de la loi.

Extension de la rénovation énergétique des bâtiments Tout d’abord, la loi apporte des modifications au cadre juridique applicable en matière de performance énergétique. Un classement des bâtiments à usage d’habitation en fonction de leur niveau de performance ...