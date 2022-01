Elections

Publié le 05/01/2022 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Une circulaire publiée le 4 janvier a pour objet l’envoi des formulaires de présentation d’un candidat à l’élection présidentielle : les candidats doivent être présentés par au moins 500 élus. Les élus qui présentent un candidat feront parvenir au Conseil Constitutionnel, uniquement par voie postale, le formulaire de présentation dûment rempli. Des modalités de présentation spécifiques sont applicables dans les collectivités ultramarines et à l’étranger.

Ces présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le vendredi 4 mars à 18 heures, heure de Paris. Il s’agit d’une date limite de réception par le Conseil constitutionnel et non d’une date limite d’envoi de la présentation par l’élu.