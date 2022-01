Quand effectuer une évaluation environnementale pour un aérodrome

Derniers jours de consultation pour le projet de nouveau cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers. À partir de 2023, les recycleurs et les collectivités craignent entre autres de perdre la main sur une partie de leurs ...

France Chaleur Urbaine vient d’être présenté par le gouvernement et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Ce nouveau service public cherche à informer et à nouer des partenariats locaux pour développer les réseaux de ...