Actions nationales 2022 de l’inspection des installations classées

ICPE

Publié le 05/01/2022

L’inspection des installations classées exerce une mission de police environnementale auprès des établissements industriels et agricoles qui vise à prévenir et à réduire les risques et les nuisances liés aux installations. Une circulaire publiée le 4 janvier détaille les actions nationales de cette inspection pour l’année 2022.

Les effectifs seront augmentés de 20 inspecteurs en 2022. De plus, l’année 2022 verra la mise en place du nouveau système d’information des installations classées GUN S3IC qui permettra une gestion et un suivi fluidifié des procédures liées à ces installations. La circulaire détaille également les actions pérennes et les actions thématiques qui devront être mises en place.