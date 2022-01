Santé, handicap, grand âge : une nouvelle campagne de recrutement d’urgence

Emploi

Publié le 05/01/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO non parus au JO

Les besoins en recrutement dans les établissements accueillant les personnes âgées (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), résidences autonomie…) et les services d’aide à domicile pour personnes âgées, dans les établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap, et les établissements de santé, nécessitent une mobilisation rapide du service public de l’emploi et de l’ensemble des acteurs concernés.

Tel est l’objet d’une circulaire publiée le 4 janvier.