La culture du service public, priorité des contrôleurs de gestion

« J’avançais sur mon poste en utilisant les outils au fur et à mesure selon le cycle

Christine Carraco, cheffe de service « gestion administrative et budgétaire » à la direction de la petite enfance, à la ville de Rueil-Malmaison (2 310 agents, 78 000 hab., Hauts-de-Seine)

« J’étais commerciale avant d’intégrer la fonction publique territoriale en 2011. J’ai débuté sur l’évaluation du contrat urbain de cohésion sociale de la ville, avant d’entrer au centre communal d’action sociale, où j’ai notamment réalisé le rapport d’activité. Mais il me manquait la partie analyse, alors j’ai postulé lorsqu’un poste de contrôleur de gestion a été créé, aux côtés du chef de service.

J’ai suivi la formation du CNFPT pendant un an. J’étais en poste et en formation une semaine par mois, j’avançais sur mon poste en fonction du cycle. Cela me permettait d’appliquer les outils au fur et à mesure.

En 2016, nous étions deux contrôleurs de gestion, aujour­d’hui, il y a une direction dédiée, avec quatre agents. De mon côté, j’ai intégré la direction de la petite enfance en 2021, pour, entre autres, développer des indicateurs au bénéfice d’une direction performante dans un secteur en crise. »