Baisse des effectifs dans le premier degré : le secteur privé épargné

Publié le 05/01/2022

En 2021, la baisse démographique touche surtout le secteur public. Si les effectifs du secteur privé restent stables, ceux du privé hors contrat sont florissants, avec une hausse de 11,8%.

La baisse démographique est à l’œuvre est impacte fortement le premier degré à la rentrée 2021. C’est ce qui ressort des derniers chiffres publiés par les services statistiques de l’Éducation nationale (Depp). A la rentrée 2021, 6,539 millions d’élèves ont pris le chemin des écoles publiques et privées du premier degré, soit 1,2% de moins qu’en 2020. Cette baisse concerne plus fortement le niveau pré-élémentaire qui accuse une baisse de 35 000 élèves, soit 1,5% d’élèves en moins.

La hausse du nombre d’enfants de deux ans scolarisés à la rentrée 2021 (+ 2600 élèves), ne compense pas la baisse des effectifs des enfants de trois, quatre et cinq ans et plus. L’élémentaire en revanche connait une baisse plus modérée de ses effectifs, de 44 500 élèves, soit 1,1% de moins qu’en 2020. De fait, le premier degré voit à la fois entrer à l’école la génération 2018, la plus petite de toutes, avec 758 600 enfants, et sortir la génération la plus importante, née en 2010, qui compte 832 800 enfants, tous partis au collège.

Hausse dans les Ulis

Dans l’élémentaire, ce sont les CP qui enregistrent la plus forte baisse avec 18 800 élèves de moins (-2,3%). L’accueil des élèves en situation de handicap connaît a contrario une tendance inverse. Les unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) accueillent voient leurs effectifs augmenter avec 1200 élèves de plus qu’à la rentrée 2020 (+2,3%).

D’un point de vue territorial, cette baisse générale des effectifs concerne toutes les académies métropolitaines. Seuls les départements et régions d’Outre-Mer (Drom) voient leurs effectifs augmenter.

Stabilité dans le privé

Dans le match public/privé, c’est le privé qui gagne cette année encore, les effectifs y baissant beaucoup moins que dans le secteur public. Ce dernier perd 77 9000 élèves en 2021, contre à peine 400 dans le secteur privé. En particulier, les parents ont fait davantage le choix du privé pour leur enfant de 2 ans. Leurs effectifs augmentent de 6,7% dans le secteur privé, contre 2,6% dans le secteur public.

Le privé hors contrat se porte bien

Même si le secteur privé hors-contrat représente une part très faible de l’ensemble du premier degré (0,9% des élèves), il est particulièrement dynamique cette année. Ses effectifs sont en hausse de 11,8% après des augmentations plus modérées entre 2015 et 2020 variant de +1% à +10%. Avec 3,3% des élèves scolarisés dans le public hors-contrat, Paris détient le record des académies dans ce domaine, suivie par Nice (1,5%), Versailles (1,4%), Aix-Marseille (1,2%), Montpellier (1,1%) puis Créteil et Lyon (1%).

Reprise de la scolarisation de 3 et 4 ans

La Depp note également une augmentation du taux de scolarisation des enfants de 3 et 4 ans en 2021, après un coup d’arrêt en 2020, du fait de la crise sanitaire. « À la rentrée 2021, ces taux sont repartis à la hausse, dépassant même leurs niveaux de 2019. Dans le même temps, le taux de scolarisation à 5 ans se maintient à 100 %, comme en 2020 », détaille la Depp.

L’école rurale contient l’hémorragie

Enfin, bonne nouvelle pour l’école rurale, la baisse des effectifs du premier degré ralentit nettement en 2021. Avec seulement 1,1% d’effectifs en moins, elle se situe dans le même ordre de grandeur qu’en zone urbaine (-1,2%). Un léger répit, après neuf années d’érosion. De 2011 à 2021, les effectifs d’élèves du premier degré́ ont en effet diminué de 0,8 % en zone urbaine (soit 43 000 élèves en moins) alors qu’en zone rurale, la baisse a été de 9,4 % (soit 129 000 élèves de moins).

