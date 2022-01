Equipements sportifs : des mesures sanitaires renforcées jusqu’au 23 janvier 2022 au moins

Covid

Publié le 04/01/2022 • Par Gabriel Zignani • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France, Juridique acteurs du sport

De nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de covid s'appliquent depuis lundi 3 janvier. Certaines d'entre elles concernent les activités sportives, comme le port du masque, le retour des jauges ou encore l'interdiction de consommation d’aliments et de boissons sur place.

Le gouvernement a décidé, en fin d’année 2021, de renforcer les mesures sanitaires pour lutter contre l’épidémie de covid, et notamment contre la nouvelle vague provoquée par le variant Omicron. Certaines d’entre elles concernent les équipements sportifs et les pratiquants, et sont applicables depuis ce lundi 3 janvier et jusqu’au 23 janvier inclus au moins. La plupart ressortent du décret du 31 décembre.

La présentation du pass sanitaire (remplacé par le pass vaccinal à compter du 15 janvier si le parlement adopte dans les temps le projet de loi sur la gestion de la crise) est toujours obligatoire. Il n’est toutefois pas exigé durant les cours de sport à l’école ou à l’université, ni pour les élèves ni pour les enseignants.

Le port du masque ...