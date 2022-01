Protocole sanitaire : « l’erreur majeure » du gouvernement

Education

Coprésidente de la commission "éducation" de l’Association des maires de France (AMF), la maire (PS) de Périgueux (Dordogne), Delphine Labails, regrette l’absence de concertation entre le ministre de l’Education nationale et les communes pour assurer la sécurité sanitaire dans les écoles en cette rentrée 2022. Elle confie aussi la crainte des maires de ne pouvoir assurer un temps périscolaire dans de bonnes conditions si leurs agents territoriaux étaient fortement touchés par la pandémie.

Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, s’est vu reprocher d’avoir présenté seulement dimanche 2 janvier dans l’après-midi, donc à la veille de la rentrée scolaire, les nouvelles mesures sanitaires en vigueur à l’école. En aviez-vous été informée ?

Absolument pas. On est manifestement repartis dans les travers du début de la crise sanitaire, c’est-à-dire un gouvernement qui prend des décisions sans aucune concertation avec les élus locaux. Un autre exemple est la question du report ou non de cette rentrée. Nous n’avions pas de position arrêtée à l’Association des maires de France (AMF), mais on aurait au moins aimé pouvoir en discuter avec le cabinet du ministre et les syndicats d’enseignants. On ne nous a pas sollicités.

