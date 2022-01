Pascal Bellemin, nouveau président de l’Afigese

Nomination

Publié le 04/01/2022 • Par Cédric Néau

Après six ans passés à la tête de l’association des financiers, gestionnaires, évaluateurs et manageurs des collectivités territoriales, Françoise Fleurant-Angba a officiellement passé la main à son premier vice-président Pascal Bellemin, à l'issue d'un vote à l’unanimité du conseil d’administration. Pas de révolution à venir, mais quelques évolutions stratégiques sont prévues.

Une page se tourne à l’Afigese. Après 6 ans passés à la tête de l’association des financiers, gestionnaires, évaluateurs et manageurs des collectivités territoriales, Françoise Fleurant-Angba a passé la main durant la trêve des confiseurs. Celle qui a réussi à transformer l’association en think tank a passé le relais au premier vice-président Pascal Bellemin, élu à l’unanimité du conseil d’administration. Grand connaisseur des finances en sa qualité de directeur des finances, du pilotage de gestion et des affaires juridiques au département de la Savoie, il est aussi un fidèle de l’Afigese en tant qu’animateur depuis des années du groupe en charge de la dette et en tant que formateur et membre du réseau Pilote. Avec Françoise Fleurant-Angba, ils ont formé durant ses six ans de mandat un binôme très complémentaire. Il souhaite d’ailleurs assurer « la consolidation » de l’association et « adapter son action aux défis majeurs » auxquels est confronté le secteur public local.

Pas de révolution de palais donc, mais une inflexion vers les sujets du moment comme la transition écologique ou la digitalisation dans les fonctions d’aide au pilotage. Le nouveau président souhaite également mettre l’accent sur la communication « pour peser davantage encore dans le débat public ». Il entend également déployer pleinement le cadre déontologique adopté à la fin du mandat précédent, s’ouvrir encore plus au monde universitaire et se rapprocher des autres associations de professionnels. A l’instar des grandes associations d’élus, Pascal Bellemin veut « régionaliser les actions de l’Afigese pour se rapprocher de ses adhérents et développer une offre adaptée aux petites et moyennes collectivités. »

Nouveaux chantiers

Les chantiers à mener sont en effet nombreux. En matière financière, c’est bien sûr la question de la fiscalité locale qui préoccupe le plus, mais viennent très vite derrière les enjeux de la qualité des comptes et des réformes comptables, la budgétisation et la dette verte ou la comptabilité multi-capitaux. Côté contrôle de gestion, le souci de performance environnementale pousse à revoir les indicateurs de performance, tandis que les questions autour de l’évaluation se focaliseront sur le renforcement de sa place dans la mise en œuvre des politiques publiques, alors que les managers attendent des réponses sur l’évolution de leurs métiers en pleine révolution numérique, poussée notamment en interne par le développement du télétravail et en externe par la contrainte d’optimisation du service public.

Pour donner corps à ses nouvelles orientations, l’Afigese se dote de deux nouvelles commissions :

La commission « Partenariats et déontologie » chargée des questions déontologiques dans le cadre du fonctionnement interne de l’association, de ses relations avec ses adhérents et des relations avec les partenaires

la commission « Régionalisation et offre territoriale », chargée de travailler sur la régionalisation de l’action de l’association et sur la définition d’une offre territoriale, notamment à destination des petites et moyennes collectivités.