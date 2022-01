Les missions du CGEDD sont réécrites

Environnement

Publié le 04/01/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un arrêté du 22 décembre modifie l’arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l’organisation du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).

Cet arrêté prévoit que désormais, le CGEDD comprend sept sections et non plus six, dont tous les intitulés et contenus sont repensés :