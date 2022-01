Une rentrée scolaire sur le fil du rasoir

Coronavirus

Publié le 03/01/2022 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Plus de 6,5 millions d’enfants de trois à 11 ans ont repris le chemin de l’école lundi 3 janvier 2022, dans un contexte marqué par l’explosion des contaminations au Covid_19, y compris dans leur tranche d’âge. L’Etat a mis en place un dispositif renforcé devant permettre d’assurer la continuité du service public d’éducation. Les collectivités partagent le même espoir concernant les temps périscolaires.

Le mois de janvier sera « tendu » et « compliqué », mais « le jeu en vaut la chandelle », car l’école, « c’est fondamental pour les enfants, et ils sont la priorité de la priorité de notre société » : le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a répondu et même répliqué de manière cinglante, lundi 3 janvier 2022, sur LCI, aux voix émanant du monde scientifique, médical ou politique qui réclamaient le report de la rentrée scolaire. « C’est la solution de facilité de fermer l’école, on ne doit le faire qu’en dernier recours, quand on a tout essayé par ailleurs », a-t-il défendu, alors que plus de 6,5 millions d’élèves ont retrouvé le chemin de leur école maternelle ou élémentaire.

Un cas, trois tests…

Le contexte sanitaire a, certes, contraint le gouvernement à durcir ...

