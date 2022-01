Actualisation annuelle pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en IDF

Construction

Publié le 03/01/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, Textes officiels finances, TO parus au JO

Les dispositions d’un arrêté du 28 décembre s’appliquent aux opérations soumises à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d’Île-de-France telle qu’elle résulte de l’article 50 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015, codifié aux articles L. 520-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Conformément aux dispositions du II de l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, les tarifs au mètre carré de surface de construction, constituant l’assiette de la taxe perçue à l’occasion de la construction, la reconstruction ou l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage sont actualisés au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme en fonction des valeurs de l’année précédente et de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

Pour l’année 2022, la prévision de cet indice est de 1,5 % et les valeurs de référence sont celles applicables en 2021.