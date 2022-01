Créations de traitements de données pour la traçabilité des déchets

Déchets

Publié le 03/01/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un arrêté du 21 décembre met en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des déchets dangereux et des déchets POP dénommé « système de gestion des bordereaux de suivi de déchets ». Il a pour finalité principale la traçabilité des déchets dangereux et des déchets contaminés par des polluants organiques persistants. Il a pour finalité secondaire la réalisation d’opérations statistiques.

Un second arrêté du même jour met en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des déchets dénommé « Registre national des déchets ». Il a pour finalité principale la traçabilité des déchets. Il a pour finalité secondaire la réalisation d’opérations statistiques.

Un troisième arrêté du même jour met en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des terres excavées et sédiments dénommé « Registre national des terres excavées et sédiments ». Il a pour finalité principale la traçabilité des terres excavées et sédiments. Il a pour finalité secondaire la réalisation d’opérations statistiques.