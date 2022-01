Rectification sur le label national « anti-gaspillage alimentaire »

Restauration collective

Publié le 03/01/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels Education et Vie scolaire, TO parus au JO

Un décret du 22 décembre 2020 avait déterminé les modalités d’application du label national « anti-gaspillage alimentaire » institué par l’article 33 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire afin de réduire le gaspillage alimentaire et de contribuer aux objectifs de réduction nationaux prévus à l’article L. 541-1 du code de l’environnement visant à réduire le gaspillage alimentaire, d’ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d’ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale.

Il précise les conditions d’octroi et de renouvellement du label qui est accordé en vertu de critères fixés par un référentiel approuvé par arrêté. Les modalités de la labellisation par une tierce partie et les procédures de contrôle et de suivi applicables sont également fixées par cet arrêté.

Un décret du 30 décembre rectifie une erreur matérielle de codification du décret.