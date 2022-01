Dans les coulisses des futures conférences régionales des financeurs du sport

Gouvernance du sport

Publié le 03/01/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Sans attendre d’avoir achevé leur projet sportif de territoire, plusieurs régions commencent à dessiner leur future conférence régionale des financeurs. Une instance qui sera un vrai « grand manitou », puisqu’elle décidera des co-financements sur les dossiers les plus structurants.

Alors que les différentes conférences régionales du sport (CRDS) bouclent leur projet sportif de territoire (PST) ou sont en passe de le faire, la prochaine étape de mise en place de la gouvernance régionale du sport se prépare en coulisses. En l’occurrence la création de la conférence régionale des financeurs, qui doit intervenir dans chaque région, une fois le PST établi et seulement à ce moment-là. Sa composition est strictement encadrée par le décret du 20 octobre 2020 régissant les CRDS.

Le rôle de ces futures conférence régionale des financeurs : permettre une instruction collégiale des dossiers de financement, aujourd’hui assurée, dans chaque région, par la délégation régionale académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (Drajes), pour le compte de l’Agence nationale du sport (ANS). « C’est cette instance qui mettra en place la logique de co-financement et créera un vrai cadre de contractualisation pluriannuelle », souligne Mohamed Moulay, vice-président du Conseil régional Centre-Val-de-Loire et membre de la CRDS de cette région.

Instances provisoires

Dans certaines régions, comme en Auvergne-Rhône-Alpes, toutes les attentions sont encore tournées vers le PST et la CRDS laisse donc la Drajes s’occuper des instructions de demandes de financement, sans interférer. Cependant, d’autres CRDS – plus avancées dans le processus de structuration de cette gouvernance – ont d’ores et déjà jeté les bases de leur future conférence des financeurs. Le plus souvent, elles l’ont fait en créant en leur sein une instance provisoire. C’est le cas par exemple en Centre-Val de Loire, où cette mission est assurée par la commission technique et financière associant déjà depuis plusieurs années des représentants de la région, du monde sportif et de la Drajes. En Pays de Loire, également, « les acteurs avaient déjà l’habitude de travailler ensemble, assure Isabelle Leroy, vice-présidente de la région et présidente de la CRDS. Aussi, une instance provisoire a été constituée « assez facilement », par cooptation au sein des collèges.

Dans le Grand-Est, une telle création doit intervenir en janvier. « Ce sera certainement la commission « attractivité des territoires » que nous avons mise en place, signale Henry Lemoine, maire de Pont-à-Mousson, conseiller régional et président de la CRDS. C’est en effet la commission thématique dont la composition est la plus proche de celle prévue par le décret, notamment pour le collège des collectivités ». Pour Anne-Lise Titon, conseillère en charge des territoires à l’ANS, « cette anticipation de la conférence des financeurs est un choix intelligent, car cela permet à la CRDS de s’approprier le fonctionnement collégial ».

Valoriser l’expertise acquise autour du PST

La future structuration de la conférence régionale des financeurs peut même se profiler grâce à l’expertise que les membres de la CRDS acquièrent peu à peu sur tel ou tel sujet. Ainsi, en Centre-Val-de-Loire, chaque collège est en train de décider des représentants qu’il désignera pour siéger en conférence des financeurs, « mais il y a fort à parier que les commissions thématiques mises en place pour l’élaboration du PST deviennent les commissions d’examen des dossiers de financement sur chacune des thématiques », a expliqué Rodolphe Legendre, le Drajes de cette région, lors d’un afterwork de l’association Sport et territoires, le 9 décembre. Ce que confirme Mohamed Moulay : « Cela nous permettra de gagner en efficacité ».

Selon les termes du décret du 20 octobre 2020, les membres des conférences régionales seront nombreux et devront prendre des décisions à la majorité absolue. « Cela doit permettre de rendre celles-ci plus fortes, explique Anne-Lise Titon, mais cela implique que ces membres se mettent d’accord sur le type de dossiers qu’ils étudieront, en gros ceux qui sont prioritaires ou les plus structurants ». Les autres pourront être étudiés soit par une commission restreinte, soit par la Drajes ou par les collectivités et fédérations, selon leurs compétences et stratégies propres. « On gardera l’autonomie de chacun pour les sujets qui ne sont pas structurants pour l’ensemble du territoire », assure ainsi Mohamed Moulay.

Eviter les redondances

Mais la transparence devra être de mise, prévient la représentante de l’ANS : « L’intérêt de la conférence des financeurs est qu’elle doit permettre de savoir qui finance quoi et de croiser les informations, même au-delà d’elle-même : si un projet est éligible à des fonds européens, la conférence régionale des financeurs doit le savoir et en informer le porteur. De même, elle n’interviendra pas si un dossier de sport-santé, par exemple, a déjà obtenu tous les financements nécessaires via la conférence régionale des financeurs de l’autonomie ».

La naissance des premières conférences régionales des financeurs est attendue en mars (Centre-Val-de-Loire, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine), avant d’autres, qui devraient intervenir en mai (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Occitanie).