Conditions d’implantation de l’activité d’hospitalisation à domicile

Santé

Publié le 03/01/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un décret du 31 décembre fixe les conditions d’implantation pour les activités d’hospitalisation à domicile. Il prévoit les conditions de l’autorisation de l’activité et de son renouvellement. L’activité d’hospitalisation à domicile a pour objet d’assurer au domicile du patient, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes.

Ses dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023 . Des dispositions transitoires sont prévues pour les titulaires d’autorisations délivrées avant cette date.