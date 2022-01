Protection de l’enfance : « Le projet de loi propose des progrès en trompe-l’œil »

Enfance en danger

Publié le 31/12/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : Actu expert santé social

Stéphane Troussel, président (PS) du département de la Seine-Saint-Denis (1,6 million d’hab.), revient sur le projet de loi relatif à la protection des enfants voté par le Sénat le 15 décembre. Il dénonce un texte qui demeure dans l’incantation des bonnes intentions, sans profondeur ni moyens dédiés.

Vous êtes particulièrement concerné par toute réforme de la protection de l’enfance, pourquoi ?

En Seine-Saint-Denis, plus de 9300 enfants et jeunes majeurs sont pris en charge par l’ASE, parmi lesquels environ 6000 sont placés et 3300 font l’objet d’une mesure éducative à domicile. Deux-tiers parmi ceux qui sont placés le sont en établissement, environ 30% en famille d’accueil et 9% à l’hôtel. Nous avons à peu près 1800 mineurs non accompagnés, 800 mineurs et 1000 jeunes majeurs. Le nombre de contrats jeunes majeurs s’élève à 1500.

Nous consacrons à l’ASE plus de 300 millions d’euros par an. Vous comprenez, à l’énoncé de ces chiffres, qu’il s’agit, pour nous, d’une politique publique majeure. Nous assumons cette responsabilité publique qui est essentielle. Il en est de la capacité que la ...