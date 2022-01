La mauvaise santé des chômeurs confirmée par deux études

Publié le 31/12/2021 • Par Isabelle Raynaud • dans : Actu expert santé social

Deux études corroborent l’idée selon laquelle la santé des chômeurs est moins bonne que celle des personnes en activité. L’une, basée sur l’expression des intéressés, relève davantage du sensible, l’autre, conduite par la Drees, repose sur la rigueur scientifique.

En décembre 2021, quatre associations ont révélé les résultats d’une enquête sur la santé des chercheurs d’emploi, menée entre mars et juin 2021 : Territoires zéro chômeur de longue durée, Force Femmes, la Cravate solidaire et Solidarités nouvelles face au chômage. Sans prétendre à une rigueur scientifique, l’enquête vise à « donner l’opportunité aux personnes qui le souhaitent à s’exprimer » sur ces sujets. Elle a recueilli l’avis de 977 individus à la recherche d’un emploi, dont 80% de femmes et 20% d’hommes, âgés principalement entre 40 et plus de 55 ans, avec des revenus allant de 800 euros à plus de 3000 euros mensuels par foyer.

La santé se dégrade avec le chômage

Depuis le début de la période de recherche d’emploi, 38% des personnes estiment que leur état de santé s’est dégradé, et ...