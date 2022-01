Faun investit 12 M€ sur son site de production de bennes

Faun Environnement, qui revendique d’équiper la moitié des collectivités françaises avec ses véhicules de collecte des déchets, finalise un investissement de 12 millions d’euros sur son site de production situé en Ardèche.

Bientôt un siècle que l’histoire a démarré pour Faun Environnement. Et le fabricant de bennes à ordures (BOM) célèbre l’évènement avec un investissement de 12 millions d’euros sur son site de Guilherand-Granges, en Ardèche. « Faun est la seule société française à fabriquer les trois composants d’une benne – le caisson, la porte, et le basculeur. Le châssis, quant à lui, est commandé par le client et livré sur le site pour assemblage final », indique Etienne Blaise, directeur de Faun Environnement.

L’investissement, qui s’est étalé sur 18 mois, a permis de repenser globalement l’outil de production et d’en doubler la capacité. Vers la robotisation tout d’abord : une nouvelle machine de découpe laser (et le bâtiment pour l’accueillir) avec une tour de stockage automatisée, deux robots ...