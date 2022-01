Déchets électriques et électroniques

Fonds de réparation et de réemploi : ça patine au démarrage

Publié le 03/01/2022 • Par Hélène Huteau • dans : actus experts technique, France

Prévus à partir du 1er janvier 2022 par la loi AGEC, les fonds d’aide à la réparation et au réemploi des appareils électroniques et électriques hors d’usage (DEEE) risquent de démarrer avec un an de retard. L’éco-organisme Ecosystem dénonce un recul du gouvernement sur sa propre politique de réduction des déchets.

