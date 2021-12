Des stations de ski à énergies renouvelables

Stations de sports d'hiver

Publié le 29/12/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, actus experts technique, France

Dans la Communauté de Communes des Pyrénées catalanes, transitions climatique et énergétique vont de pair. Si la diversification des activités toutes saisons apparaît enclenchée, le maintien de l’activité ski passe aussi par la production d’énergies renouvelables.

A la frontière espagnole, la Communauté de Communes des Pyrénées catalanes rassemble seulement 6 300 habitants dans 19 communes. Parmi elles, six sont le support de stations de sports d’hiver, dont les plus emblématiques sont Font-Romeu et les Angles (Pyrénées orientales). Des stations qui fonctionnent déjà été comme hiver : « bien sûr, nous ne nous comparons pas aux Alpes en termes de nombre de journées-ski. Mais nous avons autant de demandes au mois d’août qu’en février », résume Antoine Tahocès, maire de Sansa et conseiller communautaire. Signe d’une prise en compte précoce d’une transition visant à être moins dépendant du ski » ?

Rester dans la course face aux stations privées espagnoles

A vrai dire, les élus n’ont pas vraiment eu le choix… « Nous avons surtout pris conscience d’une transition climatique à venir il y a 25-30 ans, quand la neige a commencé à manquer dans nos stations souvent orientées plein sud. Nous avions donc de moins en moins de neige naturelle. L’objectif fut alors d’aménager les pistes le plus intelligemment possible pour que l’on puisse skier sur 10 cm de neige et non pas sur 80 cm ». D’où le recours aux canons pour produire une neige de culture. Plus récemment, cette défense de l’activité ski s’est renforcée pour rester dans la course face aux stations privées espagnoles et d’Andorre, toutes proches. Et pour cause, « dans une station comme Font-Romeu, la majorité de la clientèle vient d’Espagne, notamment de Barcelone, à deux heures de route, seulement », poursuit l’élu. « L’aménagement de nos remontées mécaniques et la production de neige sont en quelque sorte devenues indispensables pour survivre ».

Demain, des stations… climatiques ?

Le point de vigilance porte toutefois sur la ressource énergétique. Comme le rappelle Antoine Tahocès, « la neige de culture, c’est de l’eau et de l’air » ! Pour autant, « et contrairement à ce que l’on pense, l’eau ne constitue pas le principal problème », enchaine Michel Garcia, vice-président de la communauté de communes. « L’eau des pistes est en effet restituée sur le milieu naturel. En revanche, notre souci réside dans la production énergétique pour faire fonctionner les canons à neige ».

La collectivité s’est ainsi rapprochée de la Société hydroélectrique du Midi (Shem). Particulièrement de son expertise en matière de micro-centrales hydroélectriques, « qui fonctionnent en lien avec les retenues collinaires », glisse Michel Garcia. « Cela peut suffire pour faire fonctionner nos canons à neige », tout comme les rues des communes. D’autant plus si le dispositif est associé à de l’énergie photovoltaïque, « à travers la construction d’ombrières solaires, à installer sur des zones déjà artificialisées comme des parkings. Il faut veiller à la ressource et s’inscrire dans un cercle vertueux ». Antoine Tahocès appuie bien sûr, mais ne cache pas que « si nous faisons la chasse au gaspillage, ce n’est pas seulement par écologie. C’est aussi pour des raisons économiques ».

Des stations de ski aux stations de montagne, l’élu semble déjà se projeter vers une étape suivante : « dans la perspective du réchauffement de la planète, nous devons nous préparer devenir ou redevenir des stations climatiques. C’est-à-dire des lieux susceptibles de recevoir demain, des personnes qui souffriront de la chaleur, au point de venir passer de plus longues périodes en montagne », conclut-il.