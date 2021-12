Joyeuses fêtes !

2021 - 2022

Publié le 23/12/2021 • Par Romain Mazon • dans : France

La Gazette des communes prend quelques jours de repos, avant de revenir revivifiée dès le 3 janvier. Mais, alors que les fêtes s’annoncent, sinon moroses, du moins contraintes, la rédaction vous a préparé quelques conseils de lectures et d’écoutes. Bonnes fêtes et bonne année !

Les fêtes de cette fin d’année 2021 arrivent à point nommé, après des mois harassants pour tous, entre confinements, nouvelles vagues de contaminations, déconfinements… La rédaction de la Gazette des communes, tout comme vous, n’y échappe pas, et prend quelques jours de repos.

Nous interrompons à partir de ce vendredi 24 décembre l’envoi de notre newsletter quotidienne, et de nos newsletters hebdomadaires.

Mais nous ne vous abandonnons pas ! Alors que les festivités et retrouvailles familiales seront nécessairement bridées par la menace du variant Omicron, nous avons préparé, pour la semaine prochaine, plusieurs articles qui égayeront (sans aucun doute) vos journées.

Nous vous proposerons également, par « alerte mail », de découvrir ou redécouvrir certains sujets qui nous tiennent à cœur, ou qui vous seront utiles pour éclairer les enjeux de 2022.

Voici d’ores et déjà une sélection de nos articles, et « nouveaux formats », pour réchauffer vos cerveaux et vos oreilles.

Les podcasts

La Gazette publie, avec La Fabrique de la Cité, une première série en podcast, dédiée au périurbain : « Aux frontières de la ville ».

Les deux derniers épisodes seront publiés à partir du 3 janvier. A retrouver ici.

Les webinaires

Avec le premier confinement, la Gazette a, comme beaucoup, transformé ses traditionnels rendez-vous et événements en webinaires et rencontres digitales. Votre adhésion a été telle que nous avons installé ce nouveau format dans notre offre éditoriale, et nos offres d’abonnements.

Voici quelques sujets, parmi tous les webinaires à votre disposition :

Tous les replays de nos rencontres, événements et webinaires sont à découvrir ou redécouvrir ici.

L’info en datas

La Gazette a, depuis plusieurs années, développé une expertise particulière, à travers les techniques du datajournalisme. Nos derniers articles à découvrir :

Tous nos articles en datas et datavisualisations sont à retrouver ici.

Trois nouvelles communautés professionnelles

La Gazette a lancé, au mois d’avril 2021, trois nouvelles communautés professionnelles, qui viennent enrichir la galaxie des clubs métiers, afin de toujours plus spécialiser l’information utile à vos activités. Comme pour nos autres clubs, si l’accès aux articles demande un abonnement, l’inscription aux newsletters et alertes actu est gratuite.

Vous pouvez donc désormais vous abonner au :

Les autres offres métiers :

La rédaction de la Gazette vous souhaite de très belles fêtes, et vous donne rendez-vous le 3 janvier 2022.