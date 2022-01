« Systra se diversifie dans l’aménagement du territoire »

Systra, spécialisé dans l’ingénierie et le conseil dans les transports publics et la mobilité vient d’acquérir l’Italien SWS, spécialisé dans les travaux souterrains. Parallèlement, il développe des compétences dans l’aménagement du territoire. Explications avec Didier Traube, président de la filiale française.

Comment voyez l’évolution des besoins des territoires en matière d’infrastructures de mobilité ?



Systra est un groupe d’envergure mondiale, spécialisé dans les infrastructures de transport et de mobilité. Nous réalisons en France un tiers de notre chiffre d’affaires, soit environ 200 millions d’euros, et employons 2 100 personnes. Au-delà de notre spécialité – les infrastructures de transport et de mobilité, en France, nous nous diversifions dans l’aménagement du territoire. C’est un relais de croissance, mais surtout, cela témoigne de l’effacement des frontières entre le transport, la mobilité, les infrastructures, l’aménagement du territoire et la transition écologique. Jusqu’à récemment, les transports étaient collectifs et la mobilité, individuelle. Désormais, à côté, des transports ...