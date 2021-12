Comment les Hauts-de-France sont devenus une région pionnière de l’éducation aux médias

Education aux médias

Publié le 23/12/2021 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Parce que l’éducation aux médias et à l’information demeure un enjeu de citoyenneté, elle est notamment prévue dans le socle commun de l’éducation nationale. Elle concerne aussi bien les questions de fake news que de radicalisation. Les Hauts-de-France sont parmi les premiers territoires à avoir pris le sujet à bras le corps.

Un jour, alors qu’elle faisait ses courses, la journaliste Flora Beillouin est interpellé par le caissier. « Il a baissé son masque et je l’ai immédiatement reconnu : c’était un des jeunes lycéens avec qui j’avais fait un atelier à l’éducation aux médias et à l’information (EMI). Il m’a raconté qu’il allait commencer un stage de technicien son à France Bleu ! ». Des anecdotes comme celles-ci, les personnes qui font de l’EMI dans les Hauts-de-France en ont tous. Depuis plus de cinq ans, la région s’est illustrée par son dynamisme sur ces politiques publiques destinées à faire accéder les jeunes, et les moins jeunes, aux médias, mais aussi à leur fournir les outils pour les décrypter avec un esprit critique. « Ça a toujours été un peu dans l’ADN du territoire, estime Sophie Josseaux ...