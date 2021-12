Variant Omicron : les cérémonies de vœux sur la sellette

L’interdiction gouvernementale n’est pas encore tombée. Mais, à l’instar du préfet de la Drôme, les représentants de l’Etat déconseillent aux maires d’organiser des cérémonies de vœux au mois de janvier. Comme l’an passé, les édiles risquent d’être privés de discours et leurs administrés de petits-fours. Ils en prennent leur pli.

#COVID19

À l'approche des fêtes, le @Prefet26 en appelle à la responsabilité de chacun et recommande aux maires et organisateurs d'événements festifs de ❌ les regroupements de personnes ( cérémonies de voeux, concerts, lotos, etc..). #FetesAttention ➕d'infos ⤵️ pic.twitter.com/PSe8lrJT3Z

— Préfet de la Drôme (@Prefet26) December 21, 2021