Une charte pour flécher la commande publique vers le tissu local

Publié le 22/12/2021 • Par Pascale Tessier • dans : France

© Edgars Sermulis, All Rights Reserved

Encourager les petites collectivités qui n’osent pas, favoriser le tissu local et inciter les entreprises à répondre ont motivé la région Grand-Est (5000 collectivités) à mettre en place une charte de la commande publique, qui vient d’être adoptée. Questions à Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières et vice-président du conseil régional, en charge de l’économie, des fonds européens et de la commande publique.

