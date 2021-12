Handisport et sport adapté

Faire des Jeux de 2024 un tremplin pour le parasport

Publié le 22/12/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Département Seine Saint Denis-Patricia Lecomte

Le Département de Seine-Saint-Denis se dote d’un Pôle de référence inclusif et sportif métropolitain voulu comme le principal héritage des Jeux paralympiques de 2024. Mais il en profite aussi pour mettre en œuvre un plan de développement, de formation et de mise en réseau des clubs souhaitant ouvrir des sections et autres écoles de sport adapté.

