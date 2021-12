Une étude de la gendarmerie met en doute l’efficacité de la vidéosurveillance

Technologie de sécurité

Publié le 22/12/2021 • Par Gabriel Thierry • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Une étude inédite menée en Isère à la demande du centre de recherche de la gendarmerie nationale conclut à un apport très marginal de la vidéosurveillance dans la résolution des enquêtes judiciaires mais aussi dans la dissuasion.

Depuis son essor dans le courant des années 2000, la vidéosurveillance n’en finit pas de faire débat. Et d’opposer ses partisans, Etat et collectivités en tête, qui y voient un outil indispensable dans la dissuasion et l’élucidation des crimes et des délits, aux scientifiques, qui, année après année, produisent des enquêtes pour démontrer l’inefficacité de ces caméras très onéreuses et dénoncer le lobby des technologies de sécurité.

La polémique, qui s’était effacée avec la généralisation progressive de la vidéo dans les villes, connaît cette fois-ci un rebondissement inattendu avec la publication d’une enquête en provenance de la gendarmerie nationale. Cette étude menée par Guillaume Gormand, chercheur au Centre d’études et de recherche sur la ...

