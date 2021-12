Structurer le ski de rando, dopé par la pandémie

Stations de ski

Publié le 21/12/2021 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

Face à l’essor du ski de randonnée dopé par la pandémie, l’Isère lance dans douze stations un plan expérimental pour structurer cette activité. Le département soutient la sortie d’un référentiel national et veut aider ces collectivités à organiser des parcours et des animations.

Aménagement d’itinéraires, prêts de matériels, ateliers de sensibilisation à la sécurité ou à la nature : en ce début de saison sur fond de reprise de l’épidémie, mais où la neige s’annonce bonne, l’Isère rend public un plan Ski de randonnée pour aider, sur deux ans, de manière expérimentale dans douze stations, à mieux structurer cette activité, en allouant notamment 50 000 euros au balisage de 33 parcours. Parallèlement, le département a souhaité et soutient le référentiel national des parcours de ski de randonnée en station de sports d’hiver, sorti mi-novembre, piloté par la fédération nationale de la sécurité et des secours sur les domaines skiables (FNSSDS), une boîte à outil à l’usage des maires et exploitants.

De nouvelles pratiques

“Les périodes de confinement ont dopé de nouvelles ...