Podcast sur le périurbain : écoutez le quatrième épisode de notre série « Aux frontières de la ville »

Aménagement urbain

Publié le 05/01/2022 • Par Delphine Gerbeau Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Notre invitée Monique Poulot, géographe à l'Université Paris Nanterre, nous parle de campagne. Elle aborde la manière dont les habitants du périurbain ont appris à transformer leur « cadre de vue » en « cadre de vie », et revient sur le rôle des élus locaux qui doivent attirer de nouveaux habitants tout en préservant la nature, dans ce quatrième épisode de notre série de podcasts sur le périurbain, réalisée avec le soutien du think tank dédié à la prospective urbaine, la Fabrique de la Cité.

La Gazette des communes, avec le soutien de La Fabrique de la cité, réalise une série de cinq épisodes pour le podcast « Aux frontières de la ville, réinventer l’espace périurbain ».

Il est également accessible sur toutes les plateformes de podcast si vous souhaitez l’écouter depuis un smartphone, ou en cliquant ici. Le dernier épisode sera mis en ligne dans deux semaines.

Découvrez le quatrième épisode publié mercredi 5 janvier :



Dans ce quatrième épisode, c’est la géographe et professeure à l’Université Paris Nanterre Monique Poulot qui nous explique comment l’étalement urbain s’est bâti sur la campagne, mais aussi comment les habitants du périurbain ont appris à transformer leur « cadre de vue » en « cadre de vie ». Un phénomène observable via l’engouement pour les forêts, les bords de rivière, mais aussi les pratiques qui créent des instants de socialisation comme les cueillettes, ou encore l’attachement au jardin individuel et au développement des potagers. Elle évoque aussi le rôle des élus locaux qui doivent jongler entre la nécessité de continuer d’attirer de nouveaux habitants, développer l’activité économique et préserver la nature.

Retrouvez le prochain et dernier épisode dans quinze jours, en attendant, bonne écoute !